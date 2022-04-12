Майкл Пелино: «Зарипов развил талант, данный ему Богом, чтобы стать суперзвездой КХЛ. Он до сих пор может решать исход матчей, но уже не так часто, как в молодости»

Майкл Пелино поделился мнением о спортивном долголетии Даниса Зарипова.

– Воссоединение с прошло не так радужно, как бы хотелось, решающий матч он вообще не играл. Возраст дает о себе знать?

– Возраст в итоге настигает всех нас. Я был очень рад снова поработать с Данисом. Он и хорошую игру показывал, и сталкивался с трудностями. Хотя мы не смогли выиграть вместе еще один кубок, думаю, мы хорошо поработали вместе.

– Зарипов перед сезоном говорил, что завершит карьеру, теперь – что еще подумает. В чем секрет его спортивного долголетия?

– Может, он как Крикунов – тоже говорит, что завершит карьеру, а потом что-то заставляет его поменять решение? У Даниса потрясающий хоккейный интеллект, это невероятно умный игрок, настоящий лидер, который «горит» игрой.

Он развил и использовал талант, данный ему Богом, чтобы стать суперзвездой . Он не хочет заканчивать, так же, как продолжает играть в 50. было то же самое – они хотят играть как можно дольше, пока могут быть полезными команде. Отдаю должное Данису, и он до сих пор может решать исход матчей, просто уже не так часто, как в молодости.

Может, он стал более медленным, а в лиге появляется все больше новых хороших игроков, но он – отличный хоккеист. Самое сложное – понимать, на что ты способен в таком возрасте, надо перестраиваться. Он адаптируется, уверен, он еще может поиграть, – сказал тренер .