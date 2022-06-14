Сушинский о том, что Емелин до сих пор без клуба: «Дело в завышенных ожиданиях Алексея по уровню зарплаты, скорее всего»

считает, что у завышенные ожидания по зарплате.

36-летний защитник в межсезонье ушел из , но пока не подписал контракт с каким-либо клубом.

«Досконально знать, почему «Авангард» не предложил Емелину новый контракт я, конечно, не могу. Но точно уверен в том, что дело не в назначении новым главным тренером, не в том, что он попросил убрать опытных хоккеистов. Тут надо знать характер Алексея – он не из тех, кто устраивает какую-то смуту, если ему не нравится тренер.

Емелин пашет при любом главном тренере. Могу лишь предположить, что стороны по каким-то причинам не пришли к согласию с точки зрения «цена-качество». Хотя сейчас зарплаты в существенно снижаются, появляется, скажем так, много дешевой рабочей силы, и вряд ли агент Емелина просил какие-то заоблачные деньги.

Почему он все еще без клуба? Скорее всего, дело в завышенных ожиданиях Алексея по уровню зарплаты. Но я уверен, что без работы в предстоящем сезоне он не останется.

Пока, полагаю, идет какая-то агентская борьба с клубами, и иногда это происходит длительное время. Возможно, подписание контракта произойдет в тот момент, когда Емелин чуть поумерит аппетит», – сказал экс-президент омского клуба.