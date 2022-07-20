Знарок о Билялетдинове в «Ак Барсе»: «Я даже где-то инициатором был, может быть. Это опытный человек, есть к чему прислушаться»

прокомментировал возвращение Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс».

16 июля стало известно, что Билялетдинов стал советником исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали. Специалист занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год.

– Как ваше настроение?

– И так было хорошее, но как вас встретил – стало еще лучше. Улыбаться хочется.

– На какой стадии подготовки «Ак Барс» сейчас?

– Мы только начали закладывать фундамент. Конечно, тяжеловато ребятам. Но у нас есть время, поэтому все идет по плану.

– Есть смысл сейчас обращать внимание на сочетания?

– В принципе, изначально мы планируем определенным образом. А там уже смотришь, у кого с кем будет лучше. Есть товарищеские матчи, плюс двусторонки между собой раз в четыре дня. Может, будут перестановки. У нас есть большой, хороший состав.

– Насколько содержательна двусторонка была для вас?

– Это первая двусторонка, мы это делаем всегда на протяжении последних лет. Как выглядят ребята, что с ними произошло за лето, просматриваем сочетания. В этот раз еще с Хайдаровичем (Зинэтулой Билялетдиновым) стояли, обсуждали.

– Расскажите о вашем тандеме! Два супер-тренера.

– Если есть чему поучиться у человека, почему бы не поучиться? Это опытный человек, выигравший столько кубков. Это – первое. Во-вторых, он легендарный защитник. Там есть к чему прислушаться. Мы поговорили еще до подписания, знали о существующей структуре. Может быть, я даже где-то инициатором был, – сказал главный тренер .