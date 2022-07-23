Генменеджер «Коламбуса» об обмене Бьоркстранда: «Самое трудное решение, уродливая часть бизнеса. Это лучший из плохих вариантов»

Генеральный менеджер «Коламбуса» объяснил обмен .

Датский нападающий перешел в «Сиэтл» в обмен на два выбора на драфте.

«Решение об обмене Бьоркстранда – вероятно, самое трудное, которые мне когда-либо приходилось принимать в качестве генерального менеджера клуба. Он был частью нашей организации на протяжении девяти лет.

Это был мой первый драфт с «Коламбусом» (Бьоркстранд был выбран в третьем раунде в 2013 году – прим. Sports.ru. Я лично за ним следил и просматривал его.

Затем видел то, как он развивается, победу в чемпионате АХЛ с «Кливлендом». Он стал действительно хорошим хоккеистом в , поэтому это решение было так сложно принять.

Но это уродливая часть бизнеса, полагаю. Вот так это называется. Нужно было принять это решение.

У нас не было подходящего варианта на самом деле. Это был лучший из плохих вариантов, которые были доступны в соответствии с потолком зарплат», – сказал Ярмо Кекяляйнен.

«Коламбус» обменял Бьоркстранда в «Сиэтл» на драфт-пики 3-го и 4-го раундов. Оливер набрал 57 очков в прошлом сезоне