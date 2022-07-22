«Коламбус» обменял Бьоркстранда в «Сиэтл» на драфт-пики 3-го и 4-го раундов. Оливер набрал 57 очков в прошлом сезоне

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Оливер Бьоркстранд перешел в «Сиэтл» из «Коламбуса».

«Блю Джекетс» в качестве компенсации получили два выбора на драфте – третий раунд-2023 и четвертый раунд-2023.

Бьоркстранд занял второе место в списке бомбардиров «Коламбуса» в прошедшем сезоне.

Датчанин набрал 57 (28+29) очков при полезности «минус 35» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ, уступив только Якубу Ворачеку (62 очка).

Контракт 27-летнего Бьоркстранда с кэпхитом 5,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Блю Джекетс» выбрали форварда в третьем раунде драфта НХЛ-2013 под общим 89-м номером.

Бьоркстранд начал выступать за «Коламбус» в сезоне-2015/16. На данный момент провел в лиге 382 игры и записал на свой счет 234 (111+123) балла.

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