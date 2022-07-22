Генменеджер «Коламбуса»: «Лайне – один из поистине элитных голеадоров НХЛ. Особенный хоккеист»

Генеральный менеджер прокомментировал подписание контракта с Патриком Лайне.

24-летний финский нападающий продлил соглашение с «Блю Джекетс» на четыре сезона со средней зарплатой 8,7 миллиона долларов в год.

«Продление контракта с являлось одним из наших приоритетов этим летом.

Он особенный хоккеист, один из поистине элитных голеадоров . Патрик очень хорошо вписался в нашу команду с момента своего перехода.

Он неотъемлемая часть команды, которую мы создаем в Колумбусе. Мы счастливы, что в обозримом будущем он останется «синим жакетом», – заявил Ярмо Кекяляйнен.