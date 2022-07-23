Алексей Терещенко: «Романов слишком увлекается игрой в тело. Это мешает планомерно развиваться и проявить другие качества»

высказался об игре .

– У 22-летнего Саши Романова есть шансы в будущем прибавить и войти в число лучших защитников ? Пока он оказался за пределами топ-50.

– Мне кажется, что сейчас Романов слишком увлекается игрой в тело. Старается в любой ситуации именно ударить соперника. И это мешает ему более планомерно развиваться.

Получается перекос в одну сторону, который мешает проявить другие качества. В современном хоккее защитнику нельзя только бить. Вот вообще – какая задача у защитника в хоккее?

– Остановить нападающего соперников.

– Не только. Защитник должен отобрать у соперника шайбу, начать атаку и потом ее поддержать.

Если ты бьешь соперника в тело, то в шайбу уже не играешь, надеешься на партнера, который ее подберет. А чтобы отобрать ее самому, надо сыграть намного тоньше – правильнее подкатиться, подстроиться под соперника.

Есть видео эпизода, как Макар отбирает шайбу у Макдэвида. Там тоже была ситуация, что Коннор летит на ворота «Колорадо». Макар мог его ударить, мог подставить корпус, но он ничего этого не сделал.

Вместо этого Кэйл чисто отобрал шайбу и начал атаку. Вот и разница. Макар занял середину и как бы направил Макдэвида в сторону борта. Потом перестроился ногами и сыграл по шайбе.

И Макдэвид, каким бы гениальным форвардом он ни был, поехал без шайбы за ворота. Вот в этом и виден класс защитника.

Конечно, ударить Макдэвида было проще. Но надо и другие навыки развивать. Тем более что данные у Романова прекрасные, – сказал бывший нападающий сборной России.