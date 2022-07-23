Терещенко о подготовке защитников: «Нужно не стесняться приглашать таких иностранцев, как Хартли. Посмотрите, сколько игроков расцвело в «Авангарде»

Алексей Терещенко предложил не стесняться приглашать иностранных тренеров в Россию.
– Расскажи, как подготовить классного защитника?
– Голову надо развивать. Хоккей – это не просто бей-беги. Надо читать игру. То есть правильно подкатываться к сопернику, правильно разворачиваться, правильно ставить коньки. Это огромная и кропотливая работа.
Эпизод с Макаром и Макдэвидом. Кэйл же не встречал соперника лицом к лицу. Он подкатывался к нему под углом, занял середину и открыл для Конора фарватер в сторону борта. Даже если бы Макдэвид попытался Макара продавить и сохранил шайбу, он бы все равно в сторону уехал, за ворота.
Но чтобы такое на льду творить, надо уметь мгновенно рассчитать и скорость оппонента, и свою скорость, предвидеть перестроения.
Это все закладывается в обучении, во время тренировочного процесса. Одновременно надо видеть и своих партнеров краем глаза, и соперников – кто где располагается. Это и есть понимание хоккея. Без него ничего не получится. А тренеры должны все это объяснять и рассказывать.
Да, это тяжелая монотонная работа. А чтобы ее делать, ты должен быть подготовлен еще и функционально. И тут нельзя просто накачаться.
Тело ведь надо развивать именно с точки зрения хоккея. Мышцы не должны быть громадными, но они обязаны выполнять определенную нужную работу на льду.
Поэтому я и говорю – все начинается с детской хоккейной школы. И все эти навыки прививать, и функционально ребят готовить надо уже там. Делать это грамотно, постепенно, годами, не гонясь за сиюминутным результатом на детских соревнованиях. Тогда толк будет.
Сейчас начинать нужно не с игроков. А с перестройки тренерского хозяйства. Там надо спецов растить. И не стесняться приглашать иностранцев.
Таких, как Боб Хартли. Посмотрите, сколько игроков у него расцвело в «Авангарде». В том числе защитник Дамир Шарипзянов. Это же не просто так.
Тренер занимался обучением и развитием. Так же как и Зинэтула Билялетдинов, когда работал в «Динамо» и «Ак Барсе», – сказал бывший нападающий сборной России.