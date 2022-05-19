Третьяк о Жамнове во главе сборной России: «Мы пришли к выводу, что серебро Олимпиады-2022 – достойный результат»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Алексей Жамнов Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк оценил работу Алексея Жамнова на посту тренера сборной России.

Ранее председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг сообщил, что Жамнов, скорее всего, останется главным тренером команды.

«Недавно состоялся тренерский совет, на котором присутствовало много специалистов. Жамнову было задано достаточно много вопросов, на которые были даны ответы.

Мы пришли к выводу, что серебро Олимпиады 2022 года – это достойный результат. Но есть, над чем работать», – сказал президент ФХР.

Жамнов получил удовлетворительную оценку за серебро сборной России на Олимпиаде-2022

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