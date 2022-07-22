Мельничук рассказал, как ел хинкали с Алтыбармакяном: «С креветкой и сыром – очень вкусно. 5 кг на сборах потерял, устроил себе послабление»

Алексей Мельничук рассказал, как ел хинкали с Андреем Алтыбармакяном.
– Расскажите, как вы познакомились с Андреем Алтыбармакяном?
– О, про это можно отдельную передачу снимать (улыбается). Знаю его с шести лет, можно сказать, что мы в один день встали на коньки.
По жизни мы идем всегда где-то рядом – в молодежке, в вышке, в КХЛ, в сборной…
Были вместе на молодежной Суперсерии, на молодежном чемпионате мира. Хорошо хоть в Америке играли в разных дивизионах, я успел отдохнуть от него (улыбается).
– Он всегда был таким позитивным человеком?
– Конечно. С самого детства.
– Вы улыбаетесь, когда видите, как Андрей приезжает на тренировки на двудверной «Ниве»?
– Да, это забавно. Но машина ведь нужна для того, чтобы ездить, а какая она, не так уж и важно, на самом деле. У него и четырнадцатая «Лада» была, и «Гелендваген».
Он, мне кажется, вообще на этот счет не запаривается. Молодец. У нас и дачи рядом на Чудском озере, в трех километрах друг от друга. В Псковской области. Так что мы постоянно общаемся.
– Что вы делаете в Сочи, когда нет тренировок?
– А еще не было ни одного дня без тренировок. Первый выходной будет только в воскресенье.
– Но куда-то наверняка Андрей отвозил вас, чтобы вкусно покушать?
– Один раз съездили, чтобы поесть вкусные хинкали. Я килограмм пять, наверное, на сборах уже потерял, поэтому устроил себе маленькое послабление.
Поел хинкали, которые до этого не пробовал – с креветкой и с сыром. Очень вкусно. Калорий, правда, много, но один раз можно было попробовать. Мне очень понравилось, – сказал вратарь «Сочи».