Мельничук рассказал, как ел хинкали с Алтыбармакяном: «С креветкой и сыром – очень вкусно. 5 кг на сборах потерял, устроил себе послабление»

рассказал, как ел хинкали с .

– Расскажите, как вы познакомились с Андреем Алтыбармакяном?

– О, про это можно отдельную передачу снимать (улыбается). Знаю его с шести лет, можно сказать, что мы в один день встали на коньки.

По жизни мы идем всегда где-то рядом – в молодежке, в вышке, в , в сборной…

Были вместе на молодежной Суперсерии, на молодежном чемпионате мира. Хорошо хоть в Америке играли в разных дивизионах, я успел отдохнуть от него (улыбается).

– Он всегда был таким позитивным человеком?

– Конечно. С самого детства.

– Вы улыбаетесь, когда видите, как Андрей приезжает на тренировки на двудверной «Ниве»?

– Да, это забавно. Но машина ведь нужна для того, чтобы ездить, а какая она, не так уж и важно, на самом деле. У него и четырнадцатая «Лада» была, и «Гелендваген».

Он, мне кажется, вообще на этот счет не запаривается. Молодец. У нас и дачи рядом на Чудском озере, в трех километрах друг от друга. В Псковской области. Так что мы постоянно общаемся.

– Что вы делаете в Сочи, когда нет тренировок?

– А еще не было ни одного дня без тренировок. Первый выходной будет только в воскресенье.

– Но куда-то наверняка Андрей отвозил вас, чтобы вкусно покушать?

– Один раз съездили, чтобы поесть вкусные хинкали. Я килограмм пять, наверное, на сборах уже потерял, поэтому устроил себе маленькое послабление.

Поел хинкали, которые до этого не пробовал – с креветкой и с сыром. Очень вкусно. Калорий, правда, много, но один раз можно было попробовать. Мне очень понравилось, – сказал вратарь .