Алексей Мельничук: «В Америке оставил почти все, что заработал в России. За 3 дня в НХЛ зарабатываешь больше, чем за полтора месяца в АХЛ»

Алексей Мельничук рассказал о затратах на проживание в США.
– В чем, на ваш взгляд, вы стали сильнее, проведя два года в Америке?
– Думаю, во всем. Очень рад, что съездил. Увидел другой хоккей, прочувствовал его на себе.
Увидел, как там игроки готовятся, играют, восстанавливаются. Для меня это все – колоссальный опыт, который теперь останется со мной.
– Вы же поехали в Америку не за деньгами?
– Конечно. В России за это время я мог бы заработать гораздо больше.
– Хватало ли вам денег на жизнь, когда вы играли в АХЛ? Как выкручивались?
– Я вам так скажу: почти все, что успел заработать в России, я оставил в Америке. Мне пришлось жить в одном из самых дорогих районов Америки.
За однокомнатную квартиру надо было платить 4500 долларов, за «Фольксваген пассат» – 1200 в месяц. А без машины там никак нельзя.
Плюс расходы на еду, на бензин, на собаку и тому подобное.
Цифры такие: за три дня в НХЛ ты зарабатываешь больше, чем за полтора месяца в АХЛ. Но я ни о чем не жалею, – сказал вратарь «Сочи», ранее игравший в системе «Сан-Хосе».