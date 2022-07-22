Алексей Мельничук: «В Америке оставил почти все, что заработал в России. За 3 дня в НХЛ зарабатываешь больше, чем за полтора месяца в АХЛ»

рассказал о затратах на проживание в США.

– В чем, на ваш взгляд, вы стали сильнее, проведя два года в Америке?

– Думаю, во всем. Очень рад, что съездил. Увидел другой хоккей, прочувствовал его на себе.

Увидел, как там игроки готовятся, играют, восстанавливаются. Для меня это все – колоссальный опыт, который теперь останется со мной.

– Вы же поехали в Америку не за деньгами?

– Конечно. В России за это время я мог бы заработать гораздо больше.

– Хватало ли вам денег на жизнь, когда вы играли в ? Как выкручивались?

– Я вам так скажу: почти все, что успел заработать в России, я оставил в Америке. Мне пришлось жить в одном из самых дорогих районов Америки.

За однокомнатную квартиру надо было платить 4500 долларов, за «Фольксваген пассат» – 1200 в месяц. А без машины там никак нельзя.

Плюс расходы на еду, на бензин, на собаку и тому подобное.

Цифры такие: за три дня в ты зарабатываешь больше, чем за полтора месяца в АХЛ. Но я ни о чем не жалею, – сказал вратарь , ранее игравший в системе .