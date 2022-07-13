«Зарплаты в КХЛ – плата за участие в российской пропаганде. Соблазн огромен». Ирбе о латвийских игроках в лиге

высказался о латвийских хоккеистах, которые думают играть в России.

«Мне лично сложно говорить об этих людях, потому что я не в их ситуации и поэтому не могу говорить о том, как бы я поступил на их месте, потому что люди разные.

Поэтому я не хочу никого осуждать, потому что я не судья. У нас есть только один судья, и это Бог. Однако я могу предупредить.

Свои деньги я заработал в НХЛ, заработал достаточно, а значит, у меня была другая ситуация. Что касается сумм, которые клубы КХЛ готовы платить за иностранцев, то каждый должен подумать сам, за что столько платят.

Однако такие зарплаты слишком высоки, неадекватно высоки, соответственно, можно сделать логический вывод, что платят за что-то другое, не только за игру. Это плата за рекламу России, плата за участие в российской пропаганде.

Некоторым латвийским хоккеистам этим летом предстоит очень тяжелое испытание в жизни, потому что им предстоит сделать выбор. С одной стороны, их можно понять, ведь за 1-2 сезона с такой зарплатой можно обеспечить себя и семью на всю оставшуюся жизнь.

Поэтому я не смею морализировать. Когда я однажды отказался от игры за сборную СССР и в каком-то смысле поставил на карту свою хоккейную карьеру, не было и речи ни о каких миллионах.

На тот момент это было около 400 рублей в месяц, это были хорошие деньги для времен СССР, но это были не те деньги, на которые можно обеспечить себя на 10-15 лет очень благополучной жизни.

Так что я не хочу сравнивать свою ситуацию с нынешней, потому что это было бы несправедливо с моей стороны. Я также понимаю, что для кого-то это лучшее предложение в жизни, что это огромный соблазн. Боюсь, что в случае с латвийскими хоккеистами дело будет не только в игре.

Кроме того, русские ребята в российских командах в основном просто молодые парни, которые думают только о хоккее и не несут прямой ответственности за происходящее.

Но придет время, когда клуб скажет вам приколоть на форму георгиевскую ленточку, вам придется открывать рот во время гимна России, а может быть, даже придется салютовать непобедимой русской армии перед зрителями.

Будут ситуации, о которых наши юные хоккеисты, возможно, и не подозревали. Может быть, настанет момент, когда тебя спросят: «А на чьей ты стороне на самом деле – на стороне Латвии или России?»

И если вы неправильно ответите на этот вопрос в России, то, боюсь, это разговор будет уже не просто о вашей зарплате и игре в , а действительно о репрессиях», – сказал бывший вратарь сборной Латвии.