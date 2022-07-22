Агент россиян в НХЛ Мильштейн запустит футбольный клуб в Детройте в 2023-м. Он также стал владельцем команды из Андорры, тренером назначен Дмитрий Черышев

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Агент российских игроков НХЛ Дэн Мильштейн стал владельцем футбольного клуба из Андорры.

«Санта-Колому» возглавил россиянин Дмитрий Черышев. Последним клубом в его тренерской карьере был «Нижний Новгород», который специалист покинул в 2019 году. 

В минувшем сезоне команда заняла 5-е место в чемпионате Андорры. 

Кроме того, Национальная независимая футбольная ассоциация (NISA) предоставила Мильштейну право на создание футбольного клуба «Голд Стар» в Детройте.

Команда будет выступать в ЮСЛ – третьей по статусу футбольной лиге Северной Америки. Проект должен быть запущен в 2023 году.

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