Агент россиян в НХЛ Мильштейн запустит футбольный клуб в Детройте в 2023-м. Он также стал владельцем команды из Андорры, тренером назначен Дмитрий Черышев

Агент российских игроков НХЛ Дэн Мильштейн стал владельцем футбольного клуба из Андорры.

возглавил россиянин . Последним клубом в его тренерской карьере был «Нижний Новгород», который специалист покинул в 2019 году.

В минувшем сезоне команда заняла 5-е место в чемпионате Андорры.

Кроме того, Национальная независимая футбольная ассоциация (NISA) предоставила Мильштейну право на создание футбольного клуба «Голд Стар» в Детройте.

Команда будет выступать в ЮСЛ – третьей по статусу футбольной лиге Северной Америки. Проект должен быть запущен в 2023 году.