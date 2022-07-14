Мильштейн о Наместникове в «Тампе»: «У Блэшилла попросили план по усилению команды. Джефф написал, что нужно взять Влада – одного из самых ответственных двусторонних форвардов НХЛ»

Дэн Мильштейн рассказал, кто предложил «Тампе» подписать контракт с Владиславом Наместниковым.

– заключил однолетний контракт с на 2,5 млн долларов. По сути, он заменил Ондржея Палата, который вышел на рынок агентов.

– Влад имел много предложений. Например, его звали в . Главный тренер там Рик Боунесс, который в прошлом сезоне тренировал его в «Далласе».

Теперь в «Тампу» пришел Джефф Блэшилл, ставший вторым тренером. В прошлом сезоне он возглавлял , где играл Наместников.

Когда Блэшилл проходил собеседование в «Лайтнинг» и у него попросили план, как усилить «Тампу», то Джефф чуть ли не первым пунктом написал, что нужно взять Влада, одного из самых ответственных двусторонних форвардов в .

– Мы помним, как Наместников сильно играл в звене со Стивеном Стэмкосом и Никитой Кучеровым.

– Мы имели многолетние предложения от ряда команд. У «Тампы» был договор на один год.

Но Влад возвращается в ту команду, которая выбирала его на драфте, где он играл раньше, где выступают его близкие друзья.

У него есть отличный шанс завоевать Кубок Стэнли. Когда «Лайтнинг» вышла с предложением, он два раза не думал, – сказал представитель российского нападающего.

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