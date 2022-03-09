Вудкрофт о 0-4 со СКА: «Минское «Динамо» смотрелось неплохо, за исключением нескольких моментов»

прокомментировал поражение от СКА (0-4) в серии плей-офф .

В четвертом матче минское «Динамо» уступило со счетом 3:4.

– Команда боролась до последнего. Очень обидно, что опять не хватило совсем чуть-чуть. Мы расстроены таким результатом. Во всей серии команда на самом деле смотрелась неплохо, за исключением нескольких моментов, которые не позволяли нам решать исход встреч в свою пользу.

– серьезный и мастеровитый соперник с индивидуально сильными игроками в своей команде. Они заставили нас заплатить за наши ошибки, которые мы совершили. Подытожу и отмечу, что ключевой в этой серии стала реализация моментов, которая у СКА была лучше.

– СКА выбрал пассивную тактику на первый период с четырьмя защитниками и одним нападающим. Было ли для вас это неожиданно?

– По ходу всей встречи соперник несколько раз менял тактику. Честно скажу, что их выбор пассивной игры не пошел им на пользу. Они играли немного ближе к своим воротам. Во втором и третьем периоде СКА поменял свой подход к игре. Я больше переживал за то, как мы будем действовать. По ситуации делали изменения в нашей тактике.

– Какие ближайшие планы команды? Понятно, что часть ребят отправятся в фарм-клубы…

– Если честно, то все мысли были о том, чтобы вновь отправиться в Санкт-Петербург и там продолжить серию. Поэтому даже не планировал что-то другое, – сказал главный тренер минского .