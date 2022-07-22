Хайман о ситуации Годро и Ткачака в «Калгари»: «Американцы хотят быть ближе к дому, может. У каждого есть право выбора, когда наступает момент»

Теги Калгари Эдмонтон НХЛ Джонни Годро Мэттью Ткачак Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман прокомментировал желание американцев уйти из канадского «Калгари».

Форвард Джонни Годро уже подписал 7-летний контракт с «Коламбусом», а еще один ведущий игрок «Флэймс» – Мэттью Ткачаксообщил клубу, что не подпишет долгосрочный договор.

«Годро – динамичный хоккеист. Он способен менять игру, неуловим с шайбой. Джонни успевает увернуться, когда против него хотят провести силовой прием. Не случайно он входил в число претендентов на «Харт Трофи».

Мне нравится играть на канадском рынке. Мне нравилось играть в Торонто. Мне нравится играть в Эдмонтоне. Нет фанатов лучше, чем канадские.

Я канадец, конечно. Эти парни – американцы. Может быть, они хотят быть ближе к дому.

Думаю, что у каждого есть право выбора, когда наступает такой момент. Это выглядит заслуженно. Поэтому я не могу обвинять человека за то, что он хочет быть рядом со своей семьей, рядом с домом», – сказал хоккеист «Ойлерс».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные