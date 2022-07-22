Хайман о ситуации Годро и Ткачака в «Калгари»: «Американцы хотят быть ближе к дому, может. У каждого есть право выбора, когда наступает момент»

прокомментировал желание американцев уйти из канадского .

Форвард Джонни Годро уже подписал 7-летний контракт с «Коламбусом», а еще один ведущий игрок «Флэймс» – – сообщил клубу, что не подпишет долгосрочный договор.

«Годро – динамичный хоккеист. Он способен менять игру, неуловим с шайбой. Джонни успевает увернуться, когда против него хотят провести силовой прием. Не случайно он входил в число претендентов на «Харт Трофи».

Мне нравится играть на канадском рынке. Мне нравилось играть в Торонто. Мне нравится играть в Эдмонтоне. Нет фанатов лучше, чем канадские.

Я канадец, конечно. Эти парни – американцы. Может быть, они хотят быть ближе к дому.

Думаю, что у каждого есть право выбора, когда наступает такой момент. Это выглядит заслуженно. Поэтому я не могу обвинять человека за то, что он хочет быть рядом со своей семьей, рядом с домом», – сказал хоккеист .