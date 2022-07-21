Брэндон Танев о «Сиэтле»: «Задача – борьба за Кубок Стэнли. Бенирс на подходе, Райт задрафтован, Бураковски добавит атакующих навыков»

рассказал про амбициозные планы .

«В «Сиэтле» есть несколько впечатляющих молодых талантов. на подходе, только что задрафтован Шейн Райт.

Наша цель в начале сезона – быть очень конкурентоспособными, выходить на лед и стремиться в плей-офф. Задача – выйти в плей-офф и побороться за Кубок Стэнли.

– очень техничный игрок, двукратный обладатель Кубка Стэнли. Мы рады, что он в нашем составе. Он добавит нам атакующих навыков. Андре уже доказал, что способен выигрывать. Это то, что мы искали.

Прошлый сезон прошел не так, как мы хотели, но болельщики, город встретили нас с распростертыми объятиями. Наши болельщики невероятные, город великолепный.

Мы хотим стремиться стать лучше, стремиться в плей-офф и бороться за . Я думаю, что мы в долгу перед городом и болельщиками», – сказал нападающий команды.

В прошедшем сезоне «Кракен» занял последнее, восьмое, место в таблице Тихоокеанского дивизиона.