Генменеджер «Сиэтла»: «Бенирс и Райт в центре – это ядро команды на 10 лет вперед»

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Генеральный менеджер «Сиэтла» доволен выбором Шейна Райта на драфте НХЛ. 

Изначально штаб «Кракена» предполагал, что канадец будет выбран раньше 4-го номера. Но несколько дней назад в клубе стали обсуждать возможный сценарий на тот случай, если он будет доступен. 

«У нас появилось подозрение, что «Монреаль» может взять Слафковски. Тут сразу начинаешь смотреть на другие команды. «Нью-Джерси» скорее нужен был защитник, а не центрфорвард.

И, конечно же, они выбрали защитника под 2-м номером. Осталось два центра (Логан Кули и Райт – прим. Sports.ru) и два выбора. У нас возник шанс заполучить центрального нападающего, и мы рады, что получили Шейна. 

Бенирс (2-й номер драфта НХЛ-2021 – прим. Sports.ru) и Райт в центре – это ядро команды на 10 лет вперед. Это захватывающий момент. Наши парни вложили много времени и усилий, готовясь к драфту.

Наши планы были нарушены, но было приятно получить возможность выбрать Шейна», – сказал Рон Фрэнсис, в 1981 году сам выбранный на драфте НХЛ под 4-м номером. 

 

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