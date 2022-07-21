Кагарлицкий о сезоне КХЛ: «У «Ак Барса» есть все шансы. Можно собрать хороших хоккеистов, но нужен коллектив, чтобы прямо звенело все»

заявил, что коллектив в должен звенеть.

«Стоят серьезные задачи, у нас есть все шансы. Но вопрос в том, как мы ими воспользуемся. Можно собрать хороших хоккеистов, да.

Но главное – нужно собрать коллектив, чтобы прямо звенело все.

В этом году подписали много ребят, но как у нас получится – посмотрим по весне», – сказал нападающий казанского клуба.

В межсезонье «Ак Барс» подписал контракт с Александром Радуловым, а также выменял Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова и Станислава Галиева из московского «Динамо».