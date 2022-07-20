«Наши спортсмены будут уезжать, хотим мы этого или нет». Губерниев о словах финского депутата про политическое убежище для российских хоккеистов

считает, что другие страны будут переманивать российских спортсменов.

Ранее член парламента и Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен на фоне ситуации с заявил, что западные страны и НХЛ могут предоставить российским игрокам политическое убежище.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Этот процесс будет развиваться, без сомнения. Нужно будет ожидать шагов от самых разных стран.

Они будут пытаться так или иначе приглашать российских спортсменов. Хотим мы этого или нет, спортсмены будут уезжать», – сказал комментатор.