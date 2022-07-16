Билялетдинов стал советником исполнительного директора «Ак Барса» по хоккейной вертикали

вернул в систему клуба.

67-летний специалист назначен советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.

Исполнительным директором «Ак Барса» является Мансур Усманов.

Билялетдинов занимал должность главного тренера казанского клуба с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Под его руководством команда выиграла три Кубка Гагарина (2009, 2010 и 2018 год).

«Я благодарен «Ак Барсу» за приглашение на интересную должность. Это продолжение моей работы в клубе, но в другой форме и в новом статусе.

Хочется использовать опыт на благо клуба, который так много дал лично мне и нашему хоккею, и передать знания новому поколению тренеров и игроков», – сказал Билялетдинов.