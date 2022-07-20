Радулов о Знарке: «Сейчас мы в одной лодке. Он требовательный, это самое главное»

поделился ожиданиями от работы с Олегом Знарком в .

– Как случился ваш союз с Казанью? После шести лет за океаном, наверное, было непросто?

– Здесь чуть иначе. Это касается и предсезонной подготовки. В Америке ты готовишься сам по себе, приезжаешь за три недели и должен быть готов. Но я уже проходил все — и в Уфе, и в ЦСКА, понимаю, что к чему. Был такой опыт.

Ребята хорошо приняли. В Казани замечательные условия. Нужно, как говорится, опустить голову и работать.

– У вас в карьере минимальное количество пересечений со Знарком.

– Один-два турнира в сборной. Я уже был заигран, но из-за травм не мог приезжать. То с пахом проблемы, то с плечом, то сотрясение.

Сейчас мы в одной лодке со Знарком. Он требовательный, это самое главное на данном этапе. У нас собрался хороший коллектив, надо добросовестно работать «на земле» или восстановительных тренировках. Тренеры знают, что они дают и что мы получим к сезону, - сказал Радулов.