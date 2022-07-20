Форвард «Торонто» Энгвалл о новом сезоне: «Надеюсь, что смогу забить 20 голов»

Форвард надеется забросить 20 шайб в новом сезоне.

26-летний шведский нападающий подписал новый контракт с «Лифс» на один год и 2,25 миллиона долларов. В следующем году он может стать неограниченно свободным агентом.

В минувшем сезоне Энгвалл переписал личные рекорды по матчам в регулярном чемпионате (78), голам (15), передачам (20) и очкам (35).

«Я не могу дождаться, того момента, когда вернусь в Канаду. Надеюсь, что смогу забить 20 голов.

Я определенно сделаю все возможное, чтобы летом подготовиться к сезону как можно лучше.

Я бы хотел поиграть с Йернкруком. Он умный игрок. Думаю, мы бы хорошо смотрелись вместе», – сказал Энгвалл.