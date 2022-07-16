Вратарь «Сибири» Костин изобразил на новом шлеме снеговика на болиде «Формулы-1»

показал свой новый шлем.

На экипировке вратаря с одной стороны изображен снеговик на болиде «Формулы-1», а на другой стороне – логотип новосибирской команды.

В минувшем сезоне Костин выступал за «Динамо» Санкт-Петербург в ВХЛ.

Он провел 37 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ, одержал 25 побед, сделал 5 шатаутов, пропуская в среднем 1,76 шайбы и отражая 93,5% бросков. В плей-офф Костин сыграл 23 игры, одержал 13 побед, сделал 2 шатаута, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 93,4% бросков.

В ранее он играл за «Авангард» и «Торпедо».

Фото: официальный твиттер КХЛ