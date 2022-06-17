Кагарлицкий про Знарка: «Все в «Ак Барсе» хорошо восприняли новость о нем, человек выиграл Олимпиаду, ЧМ, три Кубка Гагарина. Какие вопросы могут быть?»

высказался о назначении Олега Знарка на пост главного тренера .

– Как ты отнесся к тому, что команду возглавил ? Сразу понятно, какого результата ждет руководство клуба.

– Начну с того, что перед «Ак Барсом» всегда стоят самые большие задачи.

И Олег Валерьевич наверняка тоже понимал, какую задачу перед ним поставят. Насколько я знаю, все ребята хорошо восприняли новость о нем. Пусть я, к примеру, в клубе КХЛ с ним не работал, но в сборной мы пересекались и, в принципе, давно знакомы.

Как специалиста Знарка все знают. Человек выиграл и Олимпиаду, и чемпионат мира, это дорого стоит. В КХЛ у него на счету три Кубка Гагарина. Ну какие еще вопросы могут быть?

Да и все игроки, кто со Знарком лично работал в клубах, очень хорошо о нем отзываются.

– Где ты познакомился со Знарком? Помнится, несколько лет назад все хоккейные СМИ напечатали фото, где ты и Вадим Шипачев зашли в гости к Олегу Валерьевичу в Риге.

– Мы тогда в Ригу на матч приехали с «Динамо», и Знарок Вадика в гости позвал. Ну, а получилось, что мы вместе пошли. Типа, сказали: «Этого тоже бери». Хорошо тогда посидели.

– Этим летом ты уже общался с новым тренером «Ак Барса»?

– Да, когда Олег Валерьевич прилетал в Казань, я как раз тоже туда по делам приехал. И мы, можно сказать, случайно пересеклись.

Поговорили, но не о планах на сезон, а просто о жизни. Такие разговоры тоже ведь нужны для хорошей атмосферы в раздевалке. Но вот сейчас хочется уже поскорее работать начать, – сказал нападающий казанского клуба.