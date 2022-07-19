Вадим Шипачев: «Все говорят: «Шипачев плохо играет в плей-офф». Наверное, я должен был 40 очков набрать. Может, тогда бы меня не выгнали?»

прокомментировал свой обмен из в «Ак Барс».

– Как произошел ваш обмен из московского «Динамо» в «Ак Барс»? О нем поговаривали еще в прошлом сезоне.

– Когда это только началось и поползли слухи, мне было не слишком приятно. Подписал контракт на три года, а тебя в первый же сезон начинают отправлять в другую команду. Сразу возникает недопонимание происходящего.

Вроде бы все было обговорено, мы все решили. После трех моих лет в «Динамо» мы подписали контракт еще на три сезона. Все согласовали. И вот началось…

Сначала было неприятно. А когда закончился сезон, то на мой счет все уже решили между руководством «Динамо» и «Ак Барса». Мне оставалось внести только какие-то свои нюансы. Но со мной вообще никто не разговаривал из динамовского штаба. Видимо, переговоры шли только через агента. Так что мне тут особо нечего сказать.

Казань вышла с предложением. Получается, забрали нас со Славой Войновым. Тем не менее я хочу еще раз поблагодарить динамовских болельщиков. Они продолжают писать мне теплые слова, и это очень приятно. Значит, четыре года в «Динамо» прошли не зря.

– То есть обмен произошел без вашего ведома?

– У меня в контракте был пункт о том, что меня нельзя обменять без моего согласия.

Но когда идет омоложение «Динамо» и тебя по большому счету не хотят видеть в команде – смысл там оставаться? Играть там, где ты не нужен? Я этого не понимаю.

– А какие могут быть претензии к лучшему бомбардиру лиги? Вы набрали 67 (24+43) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. Нужно было набрать в два раза больше?

– Наверное, так. Все говорят: «Шипачев плохо играет в плей-офф, еще что-то делает плохо». Но в плей-офф я набрал 10 очков (3+7) в 11 матчах. Наверное, я должен был всех обыграть и набрать 40 очков. Может, тогда бы меня не выгнали?

Смешно бывает, когда иногда слушаешь мнение каких-то людей и они тебя обсуждают… Что им ответить? Значит, буду стараться играть лучше, – сказал нападающий .