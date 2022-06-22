Вайсфельд о 95 млн Найта в «Авангарде»: «За 80 млн в Омск он бы не поехал, это «сибирский коэффициент». Может, кто-то 90 предлагал»

высказался о зарплате форварда «Авангарда» .

Сообщалось, что 31-летний канадец будет получать в омском клубе 95 миллионов рублей за сезон.

«На первый взгляд, уровень предполагаемой зарплаты Корбана Найта в «Авангарде» выглядит внушительно, но давайте попробуем разложить ее на составляющие, чтобы понять, как такая сумма вообще образовалась.

Факт в том, что канадец – сильный игрок и один из лучших центрфорвардов КХЛ. В моем понимании, он стоит примерно 80 миллионов рублей в год, но это сумма для Москвы, Санкт-Петербурга или той же Казани, а в Омск за такие деньги Найт бы не поехал.

Ничего плохого не хочу сказать про этот город, но совершенно понятно, что выберет хоккеист при прочих равных – европейскую часть России или Сибирь. Это объективные реалии. Поэтому в дело вступает «сибирский коэффициент». Ну, и третья составляющая в том, что за Корбэна абсолютно точно шла борьба и, вполне возможно, какой-то клуб предлагал 90 миллионов рублей в год.

Поймите, весь вопрос в том, насколько сильно ты хочешь заполучить игрока, и «Авангард» показал, что настроен серьезно. Станет Найт лучшим бомбардиром сезона или хотя бы команды, принесет Кубок Гагарина, и ни у кого даже мысли не возникнет вспоминать про сумму его контракта. Так что весь вопрос в том, как канадец сыграет, потому что когда речь идет о больших деньгах, с людей, а в нашем случае с генменеджеров, обычно спрашивают.

Да, у того же Шипачева, по факту без бонусов, зарплата меньше, но ведь его уже на рынке нет, он в , а Найт есть, и за него можно побороться. При этом логика генменеджера омского клуба в заинтересованности в канадце понятна, ведь предыдущий сезон он провел именно в «Авангарде». При этом, считаю, что такая переплата – это не война кошельков и не возобновление гонки вооружений, а именно работа менеджера.

У него есть выбор – взять 20 человек по рублю или дать одному 19 рублей и оставшийся рубль разделить на остальных. Каждый эту дилемму решает сам. А прав менеджер или нет, покажет только конец следующего сезона», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.