Кочетков о том, будет ли новый сезон определяющим в «Каролине»: «Когда у тебя нет контракта на 8 лет, каждый сезон важен. Смотрю с позитивом»

ответил на вопрос относительно следующего сезона в «Каролине».

– В конце следующего сезона истекает ваш контракт новичка. Этот год будет определяющим?

– Знаю об этом, да. Пока об этом не думаю. Сейчас надо отдохнуть, потом в Питере буду готовиться с тренером «на земле».

Давно нашел одного специалиста, хочу попробовать поработать с ним, потому что он дает немного другие вещи.

Буду начинать тренироваться в августе, потом буду на лед выбираться ближе к концу месяца. Не хочу себя перегружать, надо соскучиться по льду.

– У вратарей «Каролины» Раанты и Андерсена тоже последний год контракта.

– Да, у нас у всех контрактный год. Смотрю с позитивом в новый сезон, он будет интересным.

Когда ты молодой игрок и когда у тебя нет контракта на восемь лет и восьми миллионов долларов, то каждый сезон важен.

Я себя не перегружаю этими мыслями, хочу нормально подготовиться, чтобы сезон сложился без травм, чтобы получать удовольствие от хоккея. Надеюсь, что все будет нормально, – сказал вратарь системы «Харрикейнс».