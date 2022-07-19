«Калгари» подал в арбитраж по поводу контракта Ткачака. Он не сможет получить предложения от других команд

Теги возможные переходы Калгари НХЛ Мэттью Ткачак деньги Хоккей

«Калгари» обратился в арбитраж по поводу контракта Мэттью Ткачака.

Это значит, что 24-летний игрок, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, не сможет получать предложения от других команд (оффер-шиты). 

«Это дает нам возможность продолжить работу над соглашением с его представителями, исключив при этом возможность оффер-шита», – говорится в заявлении клуба. 

В минувшем сезоне американец провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и переписал рекорды по голам (42), передачам (62) и очкам (104). Его показатель полезности «+57» стал четвертым во всей лиге. 

В 12 играх плей-офф на счету Ткачака 10 (4+6) баллов. 

По данным PuckPedia, из-за решения клуба Ткачак также не может сейчас принять квалификационное предложение с зарплатой 9 миллионов долларов. Подача заявления в арбитраж дает «Флэймс» больше времени, чтобы договориться с игроком о долгосрочной сделке.

Если дело дойдет до слушания, то клуб должен будет предложить зарплату, равную или превышающую эти 9 млн долларов. 

При этом если Ткачак подпишет контракт сроком на один год, то станет неограниченно свободным агентом в 2023 году (так как следующий сезон станет для него седьмым в лиге). 

По прошлому контракту его средняя зарплата составляла 7 млн долларов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные