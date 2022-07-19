Карнаухов о Кубке Гагарина в Минске: «У нынешних детей есть возможность прикоснуться к нему. Нашему поколению этого не хватало»

поделился впечатлениями от представления Кубка Гагарина в .

– Какие впечатления от прошедшего сезона?

– Мы ушли в отпуск на хорошей ноте, так, как планировали и хотели – превосходно! Сейчас снова собираемся, будем начинать готовиться к сезону. Все начинается сначала.

– ЦСКА вновь проведет сборы в Минске. Предсезонка в родном городе добавляет сил?

– Проводим сборы в Минске не в первый раз, решили ничего не менять. Здесь шикарные условия, есть с чем сравнить. Проживание, питание, условия для тренировок – все, что нужно для сборов. Лично мне нравится в здесь, команде тоже. Минск – прекрасный город, все довольны.

– Ты уже второй раз представляешь в родной школе. Что чувствуешь в такие моменты?

– Невероятное чувство того, что у нынешнего поколения детей есть возможность увидеть и прикоснуться к Кубку, добавить мотивации в их занятиях. Это то, чего не хватало нашему поколению игроков, не привозили в Минск таких кубков.

Хочу пожелать ребятам получать удовольствие от игры в хоккей! Наслаждаться этим временем, от своих занятий, ведь время летит очень быстро, – сказал форвард и воспитанник «Юности».