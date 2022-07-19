Карнаухов о Кубке Гагарина в Минске: «У нынешних детей есть возможность прикоснуться к нему. Нашему поколению этого не хватало»

Павел Карнаухов поделился впечатлениями от представления Кубка Гагарина в Минске.
– Какие впечатления от прошедшего сезона?
– Мы ушли в отпуск на хорошей ноте, так, как планировали и хотели – превосходно! Сейчас снова собираемся, будем начинать готовиться к сезону. Все начинается сначала.
– ЦСКА вновь проведет сборы в Минске. Предсезонка в родном городе добавляет сил?
– Проводим сборы в Минске не в первый раз, решили ничего не менять. Здесь шикарные условия, есть с чем сравнить. Проживание, питание, условия для тренировок – все, что нужно для сборов. Лично мне нравится в здесь, команде тоже. Минск – прекрасный город, все довольны.
– Ты уже второй раз представляешь Кубок Гагарина в родной школе. Что чувствуешь в такие моменты?
– Невероятное чувство того, что у нынешнего поколения детей есть возможность увидеть и прикоснуться к Кубку, добавить мотивации в их занятиях. Это то, чего не хватало нашему поколению игроков, не привозили в Минск таких кубков.
Хочу пожелать ребятам получать удовольствие от игры в хоккей! Наслаждаться этим временем, от своих занятий, ведь время летит очень быстро, – сказал форвард ЦСКА и воспитанник «Юности».