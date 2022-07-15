Дитц сфотографировался верхом на коне с Кубком Гагарина: «Очень крутой момент – отмечать как настоящий казах»

Защитник сборной Казахстана по хоккею Даррен Дитц, выигравший Кубок Гагарина с московским ЦСКА, рассказал о визите в столицу Казахстана.

– Ты привез Кубок Гагарина в Астану. Расскажи, как все прошло?

– Меня очень хорошо приняли. Я был рад разделить эмоции от победы с болельщиками, которые всегда поддерживали меня, пока я играл в Казахстане. И они продолжают поддерживать меня, хотя я уже в ЦСКА.

– Многим болельщикам понравилась твоя фотография на коне вместе с кубком.

– Это была идея моей жены. Друг семьи владеет конюшней и помог с организацией. Это был очень крутой момент для меня – отмечать победу с Кубком Гагарина вот так, как настоящий казах.

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