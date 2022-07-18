Бучельников о «Детройте»: «Позвонил Чибриков, сказал, что меня задрафтовали. Я ответил: «Спасибо». Думал, что он шутит»

Дмитрий Бучельников высказался о том, что был выбран «Детройтом» на драфте .

Российский нападающий системы был задрафтован во втором раунде под общим 52-м номером.

– Ты в прошлом сезоне думал о драфте?

– Были такие мысли. Думал, что, возможно, выберут. Но так чтобы постоянно в голове это держать – не было такого.

– Ожидал, что тебя выберут так высоко – во втором раунде?

– Не ожидал. Вообще занимался тогда своими делами (смеется). Были мысли, что выберут, но думал, что позже. Даже не включал трансляцию.

Мне позвонил первым и сказал, что меня задрафтовали. Я ответил: «Спасибо», и трубку бросил (смеется). Думал, что Никита шутит.

Потом позвонил агент, начали писать одноклубники и парни из других команд. Семья поздравила в первую очередь. Папа был на тренировке и о том, что меня задрафтовали, узнал позже.

– Ты чувствовал интерес со стороны «Детройта»?

– Да, чувствовал. Часто звонили, спрашивали всякие нюансы, вопросы задавали. Но это у них стандартная практика. До последнего не знал, кто меня выберет и задрафтуют ли вообще.

– С Айзерманом удалось пообщаться?

– Нет, ни с кем не общался. Только с российским скаутом связывался, – сказал Бучельников.