Бучельников о «Детройте»: «Позвонил Чибриков, сказал, что меня задрафтовали. Я ответил: «Спасибо». Думал, что он шутит»

Дмитрий Бучельников высказался о том, что был выбран «Детройтом» на драфте НХЛ.
Российский нападающий системы СКА был задрафтован во втором раунде под общим 52-м номером.
– Ты в прошлом сезоне думал о драфте?
– Были такие мысли. Думал, что, возможно, выберут. Но так чтобы постоянно в голове это держать – не было такого.
– Ожидал, что тебя выберут так высоко – во втором раунде?
– Не ожидал. Вообще занимался тогда своими делами (смеется). Были мысли, что выберут, но думал, что позже. Даже не включал трансляцию.
Мне позвонил первым Никита Чибриков и сказал, что меня задрафтовали. Я ответил: «Спасибо», и трубку бросил (смеется). Думал, что Никита шутит.
Потом позвонил агент, начали писать одноклубники и парни из других команд. Семья поздравила в первую очередь. Папа был на тренировке и о том, что меня задрафтовали, узнал позже.
– Ты чувствовал интерес со стороны «Детройта»?
– Да, чувствовал. Часто звонили, спрашивали всякие нюансы, вопросы задавали. Но это у них стандартная практика. До последнего не знал, кто меня выберет и задрафтуют ли вообще.
– С Айзерманом удалось пообщаться?
– Нет, ни с кем не общался. Только с российским скаутом «Детройта» связывался, – сказал Бучельников.