«Построить «Тойоту» нужно 13 часов, а «Роллс-Ройс» – 6 месяцев. Побеседовал с вратарем Зиданом, он спрашивал, как быть в хорошей форме». Ларионов о «Торпедо»

сравнил коллектив в с созданием машин «Тойота» и «Роллс-Ройс».

Главный тренер «Торпедо» выразил такую мысль, отвечая на вопрос о своем штабе в нижегородском клубе.

«У нас хорошая группа вратарей – , и Зинедин Зидан (белорусский вратарь Лоренс Зинаддин). Это не сын Зидана, который в «Реале». Это белорус.

Здесь собраны люди [тренеры], которые не только по игре, но и по жизни готовы дать мальчишкам возможность двигаться дальше. Нам человеческая часть тоже важна. Коллектив – такая вещь, где каждый игрок важен. Таким образом мы будем строить команду.

Пока говорить, что, чего и как... Мы смотрим, не спешим. Это время. Если кто-то даст мне ответ, сколько нужно времени построить «Тойоту». Кто-нибудь знает? 13 часов. А построить «Роллс-Ройс» – 6 месяцев.

Не надо ничего форсировать. Мы пойдем шаг за шагом, каждую деталь. Каждый молодой игрок, который находится в лагере, под микроскопом. Любую деталь мы подтягиваем, поправляем. Если ребята не готовы – нет проблем. Мы все равно будем держать их рядом, они будут расти.

У тренеров открыты двери, мы любим обращаться и открыты для общения с прессой. Игроки впервые поняли, что с тренерами можно разговаривать и не бояться их.

Сегодня провел получасовую беседу с вратарем Зиданом, который спрашивал, как ему быть в хорошей форме, как быть лучшим вратарем, то есть питание и так далее», – сказал Ларионов.