Ларионов о «Торпедо»: «Хотим внести в команду, в город, в регион хороший, интересный хоккей»

рассчитывает, что «Торпедо» будет показывать интересный хоккей в новом сезоне .

«То, что мы хотим внести в коллектив, в команду, в город, в регион, – это хороший, интересный хоккей, который ребята должны понять, наши принципы, наш концепт, и уже дальше будем идти шаг за шагом, не ссылаясь на какие-то причины.

Мы только начали, у нас четвертый день, два дня были медицинские тесты, потом тесты в зале. Все пришли в разном состоянии», – сказал главный тренер .

В предыдущем сезоне команда под руководством Дэвида Немировски заняла девятое место в турнирной таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не смогла выйти в плей-офф.