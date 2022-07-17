Кен Данейко: «Ставлю Сергачева в топ-10 защитников НХЛ. Вокруг него можно строить команду»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Виктор Хедман Кен Данейко Михаил Сергачев Хоккей

Бывший защитник «Нью-Джерси» Кен Данейко поделился мнением о Михаиле Сергачеве.

24-летний россиянин продлил контракт с «Тампой» на 8 лет.

«Он один из тех молодых парней, вокруг которых можно строить команду. Я знаю, что за «Тампу» уже играет великолепный Виктор Хедман, и его резюме говорит само за себя.

Однако у них есть молодой парень, на счету которого уже 300 с лишним матчей. Мне нравится его зрелость и понимание игры, чего нет у многих молодых защитников. Этот парень просто разбирается в хоккее.

Я ставлю его в десятку лучших защитников НХЛ. Некоторые смотрят на меня косо, потому что для всех главный показатель – это набранные очки. Сергачев прибавит в этом аспекте. Но он в целом совершенствует свою игру. Он крепкий, прекрасно катается. Он умеет почти все», – отметил аналитик.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные