Минтюков заключил с «Анахаймом» 3-летний контракт на 5,2 млн долларов, кэпхит – 950 тысяч

Опубликованы сведения о том, сколько заработает в защитник Павел Минтюков.

18-летний россиянин был выбран на драфте под общим 10-м номером.

CapFriendly сообщает, что хоккеист заключил с «Дакс» трехлетний контракт суммарно на 5,2 млн долларов с учетом потенциальных бонусов за игру, кэпхит – 950 тысяч (среднегодовая зарплата с учетом бонусов за игру – 1,733 млн долларов).

Минтюков провел минувший сезон в юниорской лиге Онтарио, где выступал за «Сагино».

В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 62 (17+45) очка при 28 минутах штрафа и полезности «минус 14».

Сезон-2020/21 он пропустил, так как OHL взяла годичную паузу из-за коронавируса.