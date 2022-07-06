Экс-депутат Носов о Федотове: «Перед законом все равны. Если человек уклонялся, и его поймали – это правильно»

Дзюдоист Дмитрий Носов одобрил отправку вратаря в армию.

Обладатель Кубка Гагарина в составе был призван на военную службу. В мае стало известно, что он подписал контракт с «Филадельфией».

«Я видел в новостях, что его уже отправили служить – правильно сделали. Я считаю, что перед законом все равны.

И если человек уклонялся от воинской обязанности, его поймали и отправили служить, это вполне нормально и правильно», – сказал бронзовый призер Олимпиады-2004 и экс-депутат Государственной думы.

«Если б Федотов был уклонистом, на него бы завели дело, а не отправили в армию». Задали главные вопросы про Федотова военному юристу

Там, куда отправили Федотова, есть Военная хоккейная лига. «Северный флот» – чемпион Мурманской области и одна из сильнейших команд войск