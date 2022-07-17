Генменеджер «Нью-Джерси»: «Марино укрепит нашу оборону. Это еще один шаг для улучшения команды»

Генеральный менеджер доволен приобретением защитника .

Клуб выменял его у , отдав защитника Тая Смита и выбор в 3-м раунде драфта .

За 3 сезона в НХЛ 25-летний американец провел 189 матчей и набрал 65 (10+55) очков при полезности «+24» и среднем времени 20:32.

Его контракт с кэпхитом 4,4 миллиона долларов будет действовать еще 5 сезонов.

«Джон – конкурентоспособный, очень мобильный защитник, который укрепит нашу оборону. Он хорош при игре без шайбы, а его умение контролировать ее и обеспечивать переход из обороны в атаку прекрасно вписывается в наш стиль игры и соответствует сильным сторонам наших нападающих.

Это еще один шаг, направленный на улучшение нашей команды. Кроме того, он поможет нам в плане стабильности и гибкости состава, поскольку мы продолжаем строиться», – сказал Том Фицджералд.