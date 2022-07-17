Генменеджер «Нью-Джерси»: «Марино укрепит нашу оборону. Это еще один шаг для улучшения команды»

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Генеральный менеджер «Нью-Джерси» доволен приобретением защитника Джона Марино

Клуб выменял его у «Питтсбурга», отдав защитника Тая Смита и выбор в 3-м раунде драфта НХЛ

За 3 сезона в НХЛ 25-летний американец провел 189 матчей и набрал 65 (10+55) очков при полезности «+24» и среднем времени 20:32.

Его контракт с кэпхитом 4,4 миллиона долларов будет действовать еще 5 сезонов. 

«Джон – конкурентоспособный, очень мобильный защитник, который укрепит нашу оборону. Он хорош при игре без шайбы, а его умение контролировать ее и обеспечивать переход из обороны в атаку прекрасно вписывается в наш стиль игры и соответствует сильным сторонам  наших нападающих.

Это еще один шаг, направленный на улучшение нашей команды. Кроме того, он поможет нам в плане стабильности и гибкости состава, поскольку мы продолжаем строиться», – сказал Том Фицджералд. 

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