«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд при разнице шайб 25:10. Клуб идет на 5-м месте на Западе
«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд при разнице шайб 25:10.
«Ойлерс» обыграли «Вегас» (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Команда под руководством Криса Кноблауха набрала 38 очков в 30 играх и занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе и 5-е – в Западной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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