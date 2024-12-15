«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд при разнице шайб 25:10. Клуб идет на 5-м месте на Западе

«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд при разнице шайб 25:10.

«Ойлерс» обыграли «Вегас » (6:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Команда под руководством Криса Кноблауха набрала 38 очков в 30 играх и занимает 3-е место в Тихоокеанском дивизионе и 5-е – в Западной конференции.