«Питтсбург» обменял Марино в «Нью-Джерси» на Тая Смита и драфт-пик в 3-м раунде

и совершили обмен.

25-летний защитник переходит в состав «Дэвилс».

Действующий контракт Марино с кэпхитом 4,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

В прошедшем чемпионате американец набрал 25 (1+24) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ (среднее игровое время – 20:36). В семи играх плей-офф сделал одну результативную передачу.

«Пингвинс» в качестве компенсации получили 22-летнего защитника и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023.

Контракт новичка Смита с кэпхитом 863,333 тысячи долларов действует до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне канадец записал на свой счет 20 (5+15) очков при полезности «минус 26» в 66 матчах чемпионата НХЛ.