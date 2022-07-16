«Питтсбург» обменял Марино в «Нью-Джерси» на Тая Смита и драфт-пик в 3-м раунде

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«Питтсбург» и «Нью-Джерси» совершили обмен.

25-летний защитник Джон Марино переходит в состав «Дэвилс».

Действующий контракт Марино с кэпхитом 4,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

В прошедшем чемпионате американец набрал 25 (1+24) очков в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ (среднее игровое время – 20:36). В семи играх плей-офф сделал одну результативную передачу.

«Пингвинс» в качестве компенсации получили 22-летнего защитника Тая Смита и выбор в третьем раунде драфта НХЛ-2023.

Контракт новичка Смита с кэпхитом 863,333 тысячи долларов действует до конца следующего сезона.

В минувшем сезоне канадец записал на свой счет 20 (5+15) очков при полезности «минус 26» в 66 матчах чемпионата НХЛ.

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