Блэквуд отразил 37 из 39 бросков «Нэшвилла» в дебютном матче за «Колорадо». Его признали 1-й звездой встречи
Маккензи Блэквуд отразил 37 из 39 бросков «Нэшвилла» в 1-м матче за «Колорадо».
28-летний канадский вратарь провел свой дебютный матч за «Эвеланш» – против «Нэшвилла» (5:2).
Блэквуд, недавно выменянный клубом у «Сан-Хосе» в сделке с участием Александра Георгиева, отразил 37 из 39 бросков «Предаторс» и был признан первой звездой встречи.
В 20 играх в текущем сезоне у него 7 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,95.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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