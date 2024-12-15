Блэквуд отразил 37 из 39 бросков «Нэшвилла» в дебютном матче за «Колорадо». Его признали 1-й звездой встречи

Маккензи Блэквуд отразил 37 из 39 бросков «Нэшвилла» в 1-м матче за «Колорадо».

28-летний канадский вратарь провел свой дебютный матч за «Эвеланш» – против «Нэшвилла » (5:2).

Блэквуд , недавно выменянный клубом у «Сан-Хосе» в сделке с участием Александра Георгиева, отразил 37 из 39 бросков «Предаторс» и был признан первой звездой встречи.

В 20 играх в текущем сезоне у него 7 побед при 91,3% сэйвов и коэффициенте надежности 2,95.