«Сент-Луис» готов обменять Саада. Форвард остался в запасе в матче с «Далласом»

«Сент-Луис» готов обменять форварда Брэндона Саада.

Об этом сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

32-летний форвард попал в запас «Блюз» и не сыграл в матче с «Далласом » (1:2 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ .

Контракт Саада с кэпхитом 4,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2025/26.

В текущем сезоне игрок провел 27 матчей и набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 5». Всего в лиге у него 890 игр и 509 (257+252) очков.

В плей-офф – 103 игры и 55 (27+28) баллов. Саад является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» (2013, 2015).

Отметим, что с 20 по 27 декабря в НХЛ будет действовать рождественский мораторий на переходы.

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