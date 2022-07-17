Форвард «Динамо» Скоренов: «Кумир – Паша Дацюк. Гений. Сейчас восхищаюсь Панариным, Кучеров нравится»

Форвард «Динамо» Александр Скоренов назвал своим кумиром Павла Дацюка.

– Как ты встретил новость о том, что тебя обменивают в «Динамо»?

– Я был немного в шоке. Друзья начали скидывать информацию, что я буду скорее всего обменян. Позже мы созвонились с агентом, и он подтвердил, что вероятность сделки высока. Буквально через 3–4 дня уже все решилось и оставалось ждать официального объявления.

Готовился психологически к тому, что буду в новой команде. Очень хотел новый сезон попытаться по максимуму провести и закрепиться в . У меня огромное желание доказать самому себе, что я могу стабильно играть на высоком уровне. Я находился в подвешенном состоянии, но «Динамо» выразило заинтересованность во мне.

– Расскажи о своем хоккейном пути с самого начала. О нем не так много известно…

– Я родом из . Как у многих мальчишек у меня был выбор между футболом и хоккеем. Хоккей понравился больше. Родители меня поддержали. До 20 лет я играл дома и вызывался в молодежные сборные Беларуси.

– Кто твой кумир?

– Паша Дацюк. Гений. Сейчас я восхищаюсь . Мне нравится, что он делает на льду, как обращается с шайбой. Подсматриваю много тонкостей в его игре. Также Никита Кучеров нравится, в особенности, как он замедляет игру.

– Что должен знать о тебе в первую очередь болельщик московского ?

– Я не люблю проигрывать, – сказал Скоренов.