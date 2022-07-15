Кент Джонсон отдал 13-й номер Годро в «Коламбусе», назвав его кумиром. Джонни сказал: «Очень мило. Нужно пригласить его на парочку обедов»

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Джонни Годро заявил, что должен пригласить Кента Джонсона на обед.

19-летний нападающий отдал Джонни свой 13-й номер, под которым он играл за «Коламбус». Джонсон объяснил это тем, что Годро был его кумиром в детстве.

Американец играл под номером 13 в «Калгари». Ранее Годро подписал семилетний контракт с «Блю Джекетс».

«После подписания контракта я сказал: «Мне не нужен номер 13, он может оставить себе номер 13».

Мне жаль. Я не хотел брать его номер, хотел начать все сначала. Но теперь мне нужно будет пригласить его на парочку обедов. Это было очень мило с его стороны.

Это демонстрирует то, что здесь ребята готовы делать такие мелочи и не ждут ничего взамен», – сказал Годро.

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