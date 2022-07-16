Годро о «Коламбусе»: «Вижу большой потенциал. Хорошие игроки, сплоченный коллектив, здоровая среда»

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Джонни Годро заявил, что уверен в перспективах «Коламбуса». 

В день открытия рынка свободных агентов НХЛ 28-летний форвард подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.

«Я вижу большой потенциал. Здесь есть хорошие игроки. Я слышал о команде много хорошего. Очень сплоченный коллектив. 

Это такие ребята, с которыми тебе хочется играть вместе. Все хорошо ладят друг с другом в раздевалке, любят приходить на каток и вкалывать каждый божий день. Очень здоровая среда.

Я думаю, что у нас очень хорошая команда. Я приехал в Коламбус не для того, чтобы любоваться видами. Я здесь для того, чтобы выигрывать матчи», – заявил Годро. 

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