Генменеджер «Коламбуса» о Годро: «Наконец избавимся от этого дерьма, что здесь какой-то плохой город. Из-за нескольких человек, не оставшихся надолго, сложилась плохая репутация»

Генеральный менеджер объяснил пользу перехода .

28-летний американский нападающий подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.

«Думаю, мы наконец-то сможем избавимся от этого дерьма, что здесь какой-то плохой город и все такое. Поэтому что это никогда не являлось правдой.

У клуба сложилась плохая репутация, потому что несколько человек в свое время решили, что они не собираются оставаться здесь надолго по разным причинам. Но это никогда не было связано с городом или организацией.

Нам просто пришлось закрыть рот и смириться с этим. Но каждый раз, когда я вижу такие комментарии, у меня появляется сыпь.

Этот парень хотел перейти в нашу команду. Джонни – суперзвезда, безусловно. Когда такой парень, как он, говорит, что хочет перейти к вам – это то, что обязательно нужно иметь», – сказал Ярмо Кекяляйнен.

Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка