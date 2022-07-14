Генменеджер «Коламбуса» о Годро: «Наконец избавимся от этого дерьма, что здесь какой-то плохой город. Из-за нескольких человек, не оставшихся надолго, сложилась плохая репутация»

Теги Коламбус НХЛ Ярмо Кекяляйнен Джонни Годро брань контент Хоккей

Генеральный менеджер «Коламбуса» объяснил пользу перехода Джонни Годро.

28-летний американский нападающий подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.

«Думаю, мы наконец-то сможем избавимся от этого дерьма, что здесь какой-то плохой город и все такое. Поэтому что это никогда не являлось правдой.

У клуба сложилась плохая репутация, потому что несколько человек в свое время решили, что они не собираются оставаться здесь надолго по разным причинам. Но это никогда не было связано с городом или организацией.

Нам просто пришлось закрыть рот и смириться с этим. Но каждый раз, когда я вижу такие комментарии, у меня появляется сыпь.

Этот парень хотел перейти в нашу команду. Джонни – суперзвезда, безусловно. Когда такой парень, как он, говорит, что хочет перейти к вам – это то, что обязательно нужно иметь», – сказал Ярмо Кекяляйнен.

Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка

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