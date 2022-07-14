Годро не заходил в твиттер 13 июля: «Посторонний шум. Переход в «Коламбус» – отличное решение для меня и моей жены»

Джонни Годро прокомментировал решение подписать контракт с «Коламбусом».
28-летний хоккеист подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.
«Я никогда не был в Коламбусе до того, как попал в НХЛ. Поэтому когда я начал там играть, то не знал, что меня ждет. И я подумал про себя: «Вау!» Потрясающие болельщики, которые вовлечены в игру. Я сказал себе: «Похоже, здесь очень интересно играть».
Но есть еще несколько факторов. На чемпионатах мира я выступал вместе с Заком Веренски. Я уже 15-20 лет знаю Эрика Робинсона. Некоторые бывшие игроки команды, как Кэм Эткинсон и Дэлтон Праут, говорили: «Тебе очень понравится это место», – отметил Годро.
Американец признался, что 13 июля, в день открытия рынка свободных агентов, не заходил в твиттер, сказав, что находился счастливом неведении о реакции хоккейного мира на его переход в «Блю Джекетс».
«Для меня все это – посторонний шум. Очень взволнован тем, где я нахожусь. Думаю, что это было отличное решение для меня и моей жены. Мы сейчас на седьмом небе от счастья. Очень рад», – заявил американский нападающий.
Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка