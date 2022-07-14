Годро не заходил в твиттер 13 июля: «Посторонний шум. Переход в «Коламбус» – отличное решение для меня и моей жены»

прокомментировал решение подписать контракт с .

28-летний хоккеист подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.

«Я никогда не был в Коламбусе до того, как попал в . Поэтому когда я начал там играть, то не знал, что меня ждет. И я подумал про себя: «Вау!» Потрясающие болельщики, которые вовлечены в игру. Я сказал себе: «Похоже, здесь очень интересно играть».

Но есть еще несколько факторов. На чемпионатах мира я выступал вместе с . Я уже 15-20 лет знаю Эрика Робинсона. Некоторые бывшие игроки команды, как и Дэлтон Праут, говорили: «Тебе очень понравится это место», – отметил Годро.

Американец признался, что 13 июля, в день открытия рынка свободных агентов, не заходил в твиттер, сказав, что находился счастливом неведении о реакции хоккейного мира на его переход в «Блю Джекетс».

«Для меня все это – посторонний шум. Очень взволнован тем, где я нахожусь. Думаю, что это было отличное решение для меня и моей жены. Мы сейчас на седьмом небе от счастья. Очень рад», – заявил американский нападающий.

Большая миграция вратарей, активность «Детройта» и «Тампы», загадочный выбор Годро. Главное – о переходах в НХЛ в первый день рынка