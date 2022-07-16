Несколько команд НХЛ пытаются освободить место в платежке для подписания Кадри. Форвард хочет перейти в контендер

хочет играть в команде с высокими задачами.

31-летний нападающий по-прежнему находится на рынке свободных агентов.

Стало известно, что несколько клубов НХЛ пытаются освободить место в своей платежной ведомости, чтобы подписать контракт с Кадри.

При этом обладатель Кубка Стэнли в составе хочет выступать за фаворита. Из своего списка он исключил команды, которые таковыми не считаются.

По прошлому соглашению зарплата нападающего составляла составляет 4,5 миллиона долларов в год. Сообщалось, что игрок хочет подписать контракт с зарплатой более 8 млн долларов за сезон.

Кадри набрал 87 (28+59) очков в 71 матче регулярного чемпионата в прошедшем сезоне. В плей-офф отметился 15 (7+8) баллами в 16 играх.