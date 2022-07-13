«Колорадо» хочет сохранить Кадри. Сакик и агент игрока продолжают переговоры

хочет сохранить Назема Кадри в составе.

« и агент Назема Кадри Даррен Феррис продолжают переговоры. Кажется, что шансов на успех мало, ведь шлюзы [на рынке] откроются через несколько часов, но «Колорадо» хочет оставить Наза у себя», – описал ситуацию известный инсайдер .

В минувшем сезоне нападающий набрал 87 (28+59) очков в 71 матче чемпионата НХЛ и 15 (7+8) баллов в 16 играх Кубка Стэнли.

Кэпхит по контракту составлял 4,5 миллиона долларов.

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