Мироманов перенесет операцию в межсезонье и не будет готов к тренировочному лагерю «Вегаса»

Даниил Мироманов не будет готов к тренировочному лагерю «Вегаса» в сентябре.
25-летний россиянин перенесет операцию в межсезонье, об этом сообщил генеральный менеджер клуба Келли МакКриммон.
В июне «Голден Найтс» подписали новый контракт с защитником на два года.
В прошлом сезоне НХЛ Мироманов дебютировал в лиге, сыграв 11 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате. Он набрал 1 (0+1) очко при нейтральной полезности и 2 минутах штрафа за 09:47 в среднем на льду.
В 53 матчах в АХЛ набрал 40 (11+29) очков при полезности «плюс 11».