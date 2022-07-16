Мироманов перенесет операцию в межсезонье и не будет готов к тренировочному лагерю «Вегаса»

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Даниил Мироманов не будет готов к тренировочному лагерю «Вегаса» в сентябре.

25-летний россиянин перенесет операцию в межсезонье, об этом сообщил генеральный менеджер клуба Келли МакКриммон.

В июне «Голден Найтс» подписали новый контракт с защитником на два года.

В прошлом сезоне НХЛ Мироманов дебютировал в лиге, сыграв 11 матчей за «Вегас» в регулярном чемпионате. Он набрал 1 (0+1) очко при нейтральной полезности и 2 минутах штрафа за 09:47 в среднем на льду. 

В 53 матчах в АХЛ набрал 40 (11+29) очков при полезности «плюс 11».

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